امانة بغداد تمنع متجاوزين حاولوا الاستيلاء على أرض حكومية في حي اور

2019/08/05 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد ,اليوم الاثنين, عن منع متجاوزين حاولوا الاستيلاء على أرض حكومية شمال شرق العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، “قيام ملاكاتها في بلدية الشعب بازالة الأساسات التي وضعها المتجاوزين بغية تشييد مباني سكنية على الارض المخصصة كتشجير ضمن حي أور المحلة 325 مع مراقبة الموقع في […]

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