اقليم كوردستان ينشئ فريق رد سريع لإدارة الازمات والكوارث الطبيعية

2019/08/05 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح معهد الدفاع المدني والوكالة الفدرالية للشؤون التقنية في المانيا، بالتعاون مع مركز ادارة الازمات في وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان دورة خاصة لمواجهة الحوادث الخطيرة المتمثلة بالانفجارات والحرائق والكوارث الطبيعية.

وقال المدير العام للمركز في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين انه على مدى تنسيقنا مع معهد الدفاع المدني والوكالة الفدرالية للشؤون التقنية في المانيا منذ عام 2016 وحتى الان توصلنا الى قرار بقضي بفتح دورة للرد السريع على الحوادث المفتعلة والكوارث الطبيعية، مردفا بالقول ان الدورة واضافة الى اربيل فانه ستتم افتتاحها في كل من السليمانية ودهوك.

واضاف ان 20 شخصا من المتطوعين ومنتسبي الدفاع المدني اضافة الى موظفي المركز يشتركون في الدورة، مشيرا الى الدورة مخصصة لمواجهة الحوادث الخطيرة مثل الانفجارات والفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى، منوها الى ان الدورة تعلم ايضا على كيفية انقاذ المواطنين في حال وقوع مثل تلك الحوادث.

من جهته قال رئيس الوكالة الفدرالية الالمانية نيلز كيبين انه وفق الخطة المعدة للتعاون مع اقليم كوردستان نسعى في المستقبل القريب انشاء فريقين اخرين في المحافظات الاخرى لكيلا لا يحتاج الاقليم الى اي فرق اجنبية على المدى البعيد، مبينا ان الاشخاص الـ20 في الدورة الحالية بإمكانهم تدريب فرق جديدة.

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