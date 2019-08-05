خضوع تمثال “توت عنخ آمون” الذهبي ي لعملية انتظرها 97 سنة

2019/08/05 | 13:54

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متابعة :سومر نيوز

كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، تمهيدا لتر...

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