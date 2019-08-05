مرشحة لرئاسة أميركا: ترامب خلق عنصرية بيضاء وعليه ايقافها

2019/08/05 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة:سومر نيوز

هاجمت السيناتور الديمقراطي والمرشحة للرئاسة الامريكية كريستين جيليبراند ، الاثنين، الرئيس الامريكي دونا...

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