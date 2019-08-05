2019/08/05 | 13:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مرشحة لرئاسة أميركا: ترامب خلق عنصرية بيضاء وعليه ايقافها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترجمة:سومر نيوز
هاجمت السيناتور الديمقراطي والمرشحة للرئاسة الامريكية كريستين جيليبراند ، الاثنين، الرئيس الامريكي دونا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مرشحة لرئاسة أميركا: ترامب خلق عنصرية بيضاء وعليه ايقافها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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