يا سادة: جويل سعادة تشرفكم جميعا!

2019/08/05 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش في الحفل الإفتتاحي الذي اقيم في محافظة كربلاء بمناسبة دورة إتحاد غرب آسيا الرياضية، اثار عزف المبدعة اللبنانية (جويل سعادة) نشيد موطني بالكمان ردود أفعال غطت على المناسبة،...أكمل القراءة ←

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