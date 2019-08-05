الأمن العام اللبناني يوقف عميلاً اسرائيلياً مهمته اختراق البيئة الحاضنة لـ”حزب الله”

2019/08/05 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح “اسرائيل”، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الكندي (ف.ج) مواليد 1978 بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية.بالتحقيق معه اعترف بما يلي: – خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة …

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