الهجرة تعلن عن عودة 421 نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في نينوى

2019/08/05 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة المهجرين، اليوم الاثنين، عودة 421 نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في نينوى.

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