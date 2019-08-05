يوتيوب تطرح خدمة “فائقة الدقة”

2019/08/05 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت تقارير صحفية أن تطبيق مشاهدة مقاطع الفيديو الأشهر في العالم “يوتيوب” بدأ في طرح خدمة جديدة وصفت بأنها “فائقة الدقة”.وأشار موقع “تيك رادار” التقني المتخصص إلى أن يوتيوب طرحت خدمة جديدة، والتي يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية بتقنية فائقة الدقة.ورفعت “يوتيوب” دقة مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها […]

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