النزاهة تعلن صدور أوامر استقدام وتوقيف بحق 34 وزيراً ومسؤلاً

2019/08/05 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت هيئة النزاهةِ، الإثنين، عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف الأول من العام 2019، مُعلنةً عن تقريرها نصف السنويِّ، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.وذكر بيان للهيئة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “الأموال العامَّة ...

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