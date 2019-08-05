عبد المهدي والغانمي والمهندس يصلون الى ديالى للاشراف على “إرادة النصر”

2019/08/05 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاثنين، إلى محافظة ديالى للاشراف على المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “القائد ...

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