برشلونة يُعلن إصابة ميسي

2019/08/05 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله، إصابة

نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تدريبات الفريق، صباح اليوم

الاثنين.وعاد ليو إلى النادي الكتالوني، أول أمس السبت، بعد نهاية العطلة التي

حصل عليها، بعد المُشاركة مع منتحب بلاده في كوبا أمريكا.وقال النادي في بيانه: "انسحب لاعب الفريق الأول، ليو ميسي، من

التدريبات، بسبب انزاعاجات في الساق اليمني".وأضاف البيان: "لقد أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها، أنه يُعاني

من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة النعيلة".واختتم البيان مؤكدًا أنّ ميسي لن يسافر مع النادي الكتالوني إلى جولة

الولايات المُتحدة الأمريكية، وسيظل في برشلونة ليبدأ عملية التعافي

من الإصابة.

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