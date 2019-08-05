2019/08/05 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر، ان" عبطان قدم ظهر اليوم كتاب انسحابه من تيار الحكمة بقيادة زعيمه عمار الحكيم".من جانب اخر رفض النائب عن التيار، محمد اللكاش، في وقت سابق من اليوم الادلاء باي تصريح او تاكيد او نفي الخبر".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف خروج عبطان من عباءة الحكمة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف خروج عبطان من عباءة الحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).