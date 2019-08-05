الجبوري: 85% من سكاني جلولاء والسعدية عرب فكيف وضعتا تحت الـ140؟

2019/08/05 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى النائب عن محافظة ديالى أحمد مظهر الجبوري، الاثنين، استغرابه من وضع مناطق جلولاء والسعدية في محافظة ديالى ضمن المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أن 85% من ساكنيها هم عرب.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مناطق جلولاء والسعدية وبعض المناطق الأخرى وقعت ضحية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بسبب المشرع العراقي”، مبينا أن […]

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