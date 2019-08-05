القضاء العراقي يعلن عن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في السجون

2019/08/05 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الاثنين، ان عدد الموقوفين على ذمة التحقيق والمحاكمة لكافة المحاكم لغاية نهاية شهر تموز الماضي بلغ (13058) ثلاثة عشر الف وثمانية وخمسون فقط عن مختلف الجرائم".وذكر المركز الإعلامي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "عدد الموقوفين على ذمة التحقيق والمحاكمة في عموم محاكم البلاد بلغ (13058) موقوفاً بتهم مختلفة "، لافتا الى ان " هذا العدد يأتي بعد بذل القضاة الجهد الكبير في حسم القضايا التي تخص (114424) مائة واربعة عشر الف واربعمائة واربعة وعشرون متهم نسبت لهم تهم مختلفة".

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