تقرير: أبل أنفقت 4.2 مليار دولار على “البحث والتطوير” خلال الربع الأخير

2019/08/05 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أنفقت شركة التكنولوجيا العملاقة أبل حوالى 4.2 مليار دولار على البحث والتطوير خلال الربع الثالث من عام 2019، ووفقًا لتقرير CNBC.وهذا هو ما قيل أن أبل قد أنفقت أكثر من أى وقت مضى فى القيام بالبحث والتطوير فى ربع واحد، ويستمر التقرير ليوضح أنه بالمقارنة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين – Google و Microsoft […]

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