عمليات بغداد تلقي القبض على 9 مسلحين خلال فض نزاع عشائري جنوبي العاصمة

2019/08/05 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على تسعة متهمين على خلفية فض نزاع عشائري جنوبي العاصمة بغداد.

مكتب إعلام القيادة ذكر في بيان، أن قوة من اللواء الأول التابع للشرطة الاتحادية تمكنت من التدخل وفض نزاع عشائري نشب بين طرفين من نفس القبيلة، بعد أن حصلت مشاجرة بينهما وإطلاق نار في منطقة النجادات بحي الوحدة جنوبي بغداد.

وأكد البيان، أن القوات الامنية طوقت المنطقة وألقت القبض على تسعة متهمين مسلحين، مشيرا الى تسليم المتهمين والمضبوطات إلى مركز شرطة حي الوحدة.

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