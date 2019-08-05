بسبب دراجة هوائية.. اصابات خطرة باشتباكات مسلحة بين عشيرتين في بغداد شاهد الصور

2019/08/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، باصابة شخصين، نتيجة نزاع عشائري جنوبي بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “نزاع عشائري بسبب “دراجة هوائية” تطور إلى دكة عشائرية استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة في منطقة الدورة في شارع 60 جنوبي بغداد”.واضاف، أن “ذلك تسبب بأصابة شخصين ونقلهم آلى المستشفى وحالتهم خطرة بسبب طعنات […]

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