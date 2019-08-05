الحلبوسي يؤكد للسفير الايراني على اهمية نزع فتيل الازمة في المنطقة وحل المشاكل بالحوار

2019/08/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال استقباله السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، اليوم الاثنين، على أهمية ان تتبنى دول المنطقة موقفاً موحداً لنزع فتيل الأزمة وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت عليه “يس عراق”، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، السفير الإيراني لدى بغداد […]

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