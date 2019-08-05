فيديو.. انصار

2019/08/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هاجم محتجون من انصار قائد لواء "30" حشد شعبي وعد القدو قوات عراقية ومنعتهم من التقدم صوب سيطر امنية في سهل نينوى.واغلق المحتجون صباح اليوم اغلب الطرق الرئيسة في سهل نينوى احتجاجا على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي بسحب اللواء 30 من المحاور كافة.واعتدى المحتجون بالحجارة على قوات الفرقة الـ١٦ خلال محاولتها فتح الطرق التي اغلقت في سهل نينوى.وكانت وزارة الخزانة الامريكية وضعت "وعد قدو" ضمن قوائم العقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الانسان والفساد رفقة شخصيات عراقية اخرى.

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