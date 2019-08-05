توقيف 13 من الضباط والمنتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات

2019/08/05 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.

وذكر بيان للسلطة القضائية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت امر بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن”، لافتا الى ان “عدد المتهمين الهاربين 14 متهماً بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحقه”.

وأضاف، ان “المحكمة اكدت ان المتهمين الهاربين ألقي القبض على ستة منهم فيما لا يزال 8 آخرون هاربين اصدرت المحكمة اوامر قبض بحقهم فضلاً عن تعميمها”، منوهاً الى ان “اغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات وموقوفون وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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