أكثر من 22 ألف عنصر امن يشاركون في تأمين النجف خلال زيارتي عيد الأضحى والغدير

2019/08/05 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي ، عن اعداد خطة أمنية خاصة لتأمين زيارتي عيد الأضحى والغدير في النجف الأشرف ، يشارك فيها أكثر من 22 ألف منتسب من القوات الأمنية، مؤكداً أن، الخطة تهدف الى “الحفاظ على أرواح الزائرين وتسهيل دخولهم للمراقد المقدسة ومقبرة وادي السلام “.جاء ذلك خلال […]

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