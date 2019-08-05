2019/08/05 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبطان: قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/05 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبطان: قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبطان: قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).