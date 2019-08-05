2019/08/05 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الموارد المائية عدم وجود أية مخاطر من وصول الموجة المائية المالحة من هور الحمار الغربي ذي قار إلى شط العرب أو تأثيرها على مياه الشط، مؤكدة بأنها تسيطر على الوضع بشكل تام.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي إن "مياه شط العرب ستكون محمية من تلك الموجة المالحة حيث سيتم منعها من الوصول للشط بواسطة السدة القاطعة التي تفصل مياه هور الحمار الشرقي في البصرة عن مياه هور الحمار الغربي بذي قار فيما سيتم نقل المياه المالحة بواسطة مهرب باتجاه المصب العام للحيلولة دون وصولها إلى شط العرب".وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة قد حذرت وعلى لسان رئيسها حيدر الساعدي من وصول كتلة مائية عالية الملوحة إلى شط العرب، وقالت بأنه لم يتبق على وصولها للبصرة سوى 24 كم وتبلغ نسبة ملوحتها 50 ألف tds ما سيؤثر بشكل كبير جدا على مياه الشط المغذية للمحافظة.وأشارت إلى أن الخطط التي اقترحتها الدوائر المختصة لمعالجة الأمر لا ترتقي إلى مستوى الطموح كون اغلبها تتطلب فترات زمنية طويلة لتنفيذها ومبالغ مالية كبيرة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة شديدة الملوحة تتجه لشط العرب والموارد المائية تعلق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة شديدة الملوحة تتجه لشط العرب والموارد المائية تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).