عبطان ينفي انسحابه من تيار الحكمة

2019/08/05 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى القيادي وعضو المكتب السياسي في تيار الحكمة الوطني، عبد الحسين عبطان، الأنباء عن انسحابه من التيار.

وأكد عبطان في منشور له على صفحته في الفيسبوك "عدم اتخاذه قرار الإنسحاب من الحكمة".وأضاف "تداول في مواقع التواصل الأجتماعي خبر انسحابي من تيار الحكمة والصحيح هو عدم قناعتي بمخرجات الحراك السياسي بشكل عام وانني ومنذ ٢٠٠٣ كان همي الأول ولازال المساهمة في تلبية طموحات الشعب وبناء دولة حضارية بتشييد المشاريع وتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للناس".وأكد عبطان "كنت ولازلت أرى ان هذا هو السبيل الوحيد والأمثل لنيل رضا الله تعالى والوفاء بالأمانة ولكن وللأسف الشديد يوما، بعد يوم تسوء الأمور وتزداد معاناة المواطن العراقي المغلوب على أمره".ولفت "لما جاء أعلاه قررت الإبتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر وهذا لا يعني انفصالي من تيار الحكمة".انتهى

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