2019/08/05 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمادي إيران في التحرّش بالملاحة الدولية في الخليج وبحر عمان وتعثّر جهود الولايات المتّحدة في تشكيل تحالف دولي للتصدي لأعمال القرصنة الإيرانية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تتجه لتجاوز التلكؤ الأميركي في مواجهة القرصنة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تتجه لتجاوز التلكؤ الأميركي في مواجهة القرصنة الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).