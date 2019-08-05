الخروج الصعب من «سجن أوسلو»

2019/08/05 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت القيادة الفلسطينية قرار وقف العمل باتفاقات وتفاهمات أوسلو، وشكلت لجنة لوضع آليات تطبيق القرار.لو اتخذ هذا القرار في وقت غير هذا

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