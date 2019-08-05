باسم عثمان - المقاومة الشعبية الفلسطينية...ضرورة وطنية بامتياز

2019/08/05 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان المقاومة الشعبية الفلسطينية عنوان لحديث غالبية الأوساط الفلسطينية,الثقافية والسياسية والجماهيرية, ويعود ظهور هذا المفهوم إلى تجارب عالمية في نضال الشعوب ضد مستعمريها ( تجربة غاندي والمؤتمر الافريقي), ولم يكن طرح خيار المقاومة الشعبية ذو الطابع السلمي وليد اللحظة في الحالة الفلسطينية؛ إذ كان مطروحاً طيلة المرحلة الماضية؛ وكان أساسيًا في الانتفاضة الأولى عام1987؛ إلاّ أن الزخم الذي حظيت به المقاومة ......

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