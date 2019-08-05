عودة 421 نازحا إلى مناطق سكناهم الاصلية في نينوى

2019/08/05 | 15:16

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(المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الأيام الثلاثة الماضية عن عودة نحو (421) نازحا من المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية بمحافظة نينوى شمالي البلاد .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير إن ” مخيمات الوزارة في محوري شرق وجنوب محافظة نينوى ومخيمات محافظة صلاح الدين شهدت عودة (421) إلى أماكن سكناهم الأصلية في مناطق ساحلي الموصل الأيمن والأيسر، فضلا عن قضائي البعاج والشرقاط ومناطق تل الرمان والكرامة واليرموك والمحلبية وتل عبطة وحميدات ، اضافة الى قرية تويم وحي الجزائر في نينوى “.

وبين جهاكير ان ” (235) نازحا عاد من مخيمي العلم والكرامة بمحافظة صلاح الدين و(64) نازحا عاد من مخيم الخازر شرقي الموصل الى جانب عودة (122) نازحا من مخيمات الجدعة والمدرج والحاج علي جنوبي الموصل ، مشيرا الى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والعمليات المشتركة خصصت للأسر العائدة حافلات وشاحنات لنقلهم و نقل ممتلكاتهم مجانا ” .

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