كريم عليوي: الحشد الشعبي لا يملك إمكانية الرد على إسرائيل في حال استهدافه من قبلها

2019/08/05 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، إن الحشد الشعبي لا يمكنه الرد على إسرائيل في حال استهدافه من قبلها، كون المسافة بين العراق وإسرائيل بعيدة جدا.

وأوضح عليوي، أن الحشد الشعبي لا يملك إمكانية استهداف إسرائيل، مؤكدا ان الحشد مقيد بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء ويأتمر بأمره ولا ينفذ اشياءً تخالف نطاق الحكومة.

وأشار الى أن الولايات المتحدة هي الراعي الرسمي لإسرائيل، ومن ثم لا فرق بين الاثنين، وأغلب موظفي السفارة الأميركية ببغداد إسرائيليون.

وفي توضيح حول مسألة قصف معسكر الحشد الشعبي في مدينة آمرلي، أكد عليوي أن الموقع قصف بطائرات إسرائيلية، وأن مسألة نفي استهداف الموقع جاء بضغوط من السفارة الاميركية في بغداد، مبينا أن السفارة الاميركية ليس من مصلحتها أن تتبنى الحكومة العراقية المعلومات التي تؤكد أن إسرائيل هي من قصفت معسكر الشهداء، كون ذلك سينعكس سلباً على العلاقات مع واشنطن.

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