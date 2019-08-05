القضاء يوضح قرار ترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج القضاء

2019/08/05 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ,اليوم الاثنين,أن مايثيره البعض من تفسير غير صحيح بخصوص قرار مجلس القضاء الاعلى بترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج مجلس القضاء الاعلى يستوجب التوضيح.وأكد المركز الاعلامي في بيان تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، أن”القصد بـ(ترقين القيد) لايعني العقوبة جراء التعيين في احدى السلطتين […]

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