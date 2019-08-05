2019/08/05 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز أن رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة حذر وبشدة من أي إجراء تعسفي ضد الضابط الذي منع رفع علم الإقليم في المحافظات الجنوبية وقال :نطالب بإنصاف الضابط الذي منع رفع علم اقليم كردستان في المحافظات الجنوبية ، وهو قد أدى واجبه المنسجم مع نصوص دستورية وقانونية واضحة تحصر علم العراق الممثل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طعمة يحذر من أي إجراء تعسفي ضد الضابط الذي منع رفع علم الإقليم في المحافظات الجنوبية ————————- النعيم نيوز.

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