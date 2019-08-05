الحلبوسي يبحث مع السفير الإيراني العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران

2019/08/05 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع السفير الإيراني لدى بغداد السيد إيرج مسجدي ابرز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي

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