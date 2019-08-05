ديمقراطيون يتهمون ترامب بتأجيج “الإرهاب الأبيض” عقب حادثتي أوهايو وتكساس

2019/08/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت أصداء حادثي القتل العشوائي بولايتي تكساس وأوهايو الساحة السياسية الأميركية، ودعا مرشحون ديمقراطيون الرئاسة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة، واتهموا الرئيس

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