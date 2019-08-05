2019/08/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية واسعة شمال سوريا شرق نهر الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يعتزم شن عملية عسكرية واسعة ضد الأكراد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يعتزم شن عملية عسكرية واسعة ضد الأكراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).