2019/08/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب اياد خلف ينضم للصناعات قادماً من الحدود و هداف الفريق مصطفى محمود يجدد تعاقده مع الفريق لموسم آخر

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