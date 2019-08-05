تويلر يكشف سبب تقليص أعداد الموظفين بالسفارة الأميركية في بغداد

2019/08/05 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير الأميركي في العراق، ماثيو تويلر، سبب تقليص أعداد الموظفين بالسفارة الأميركية في بغداد.

وقال تويلر، إن هناك مجاميع ليست تحت إمرة حكومة بغداد، كانت تهدد موظفي السفارة، ولهذا تم تقليل أعداد الموظفين لتقليل الخسائر، مؤكدا أن تواجد قوات بلاده في العراق هو جزء من التحالف الدولي.

واكد تويلر، أن بغداد طلبت من الاميركيين البقاء في العراق كجزء من التحالف الدولي لمنع عودة تنظيم داعش.

الى ذلك، قال تويلر، إن عمله في البلاد، يعتمد على اربع أولويات أساسية، أولها منع عودة ظهور تنظيم داعش، وأضاف، أن الأولوية الثانية تتمثل بمساعدة العراق على تقوية المؤسسات التي تتمكن من الحفاظ على سيادة البلاد، والثالثة هي إعادة التنوع في العراق، خصوصا بعد المعاناة التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الارهابي، في حين أشار أن الأولوية الرابعة في عمله تتضمن مساعدة العراق على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من أجل أن يلعب دوراً في الاستقرار بالمنطقة، وبناء علاقات بين أميركا وبغداد، من أجل تطويرها في مختلف المجالات.

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