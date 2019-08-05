الموافقات الرسمية تهدد مشاركة ياسر قاسم مع فريقه السويدي

2019/08/05 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… كشف زيد ياسين وكيل أعمال اللاعب العراقي ياسر قاسم، ان اللاعب مازال ينتظر الموافقات الرسمية من انجلترا من اجل السماح لياسر باللعب مع فريق اوربيرو السويدي اليوم الاثنين.وقال ياسين في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “من المفترض ان يشارك احمد ياسين في مباراة اوربيرو مساء اليوم الاثنين امام جوتنبيرج في […]

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