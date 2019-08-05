رسميا.. مانشستر يونايتد يضم اغلى مدافع في التاريخ

2019/08/05 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقل هاري ماغواير، مدفع ليستر سيتي، رسميًا لصفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأعلن مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي، عن ضم ماغواير، لمدة 6 مواسم مع خيار التمديد لعام آخر.ولم يكشف اليونايتد عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أكدت أن الاتفاق تم بين الناديين على دفع 80 مليون إسترليني.وحال الإعلان عن هذا الرقم بصورة رسمية سيصبح ماغواير أغلى مدافع في التاريخ متخطيًا الهولندي فيرخيل فان ديك، الذي انتقل لصفوف ليفربول قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير / كانون الثاني 2018.وحرص ليستر سيتي، عبر الموقع الرسمي للنادي، على توجيه الشكر لماغواير على مساهمته في مرحلة النمو المستمرة على مدار الموسمين الماضيين.كما شكره النادي على التزامه تجاه ناديه وزملائه خلال مرحلة المفاوضات الأخيرة مع اليونايتد.

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