العراق ومسيرة التقدم

2019/08/05 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نؤمن بان التحولات الراهنة في العراق ينبغي ان تؤسس لمنطلقات أكثر وعياً وتدبيرا من اجل اخراج البلد من ازماته الراهنة. ...

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