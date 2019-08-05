2019/08/05 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن كتلة سائرون النيابية محمد البلداوي، اليوم الاثنين، إن على وزارة الخارجية اخذ دورها الحقيقي وتقديم مذكرة احتجاج للسفير الامريكي لمنع التدخل بالشأن الداخلي العراقي.وقال البلداوي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “العراق بلد ذات سيادة ويمنع التدخل في شأنه الداخلي”، مشيراً الى أن “الاستفزازات الامريكية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تحشّد ضد “استفزازات” السفير الامريكي وتطالب الخارجية بالتحرك المركز الخبري الوطني.

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