هبوط لافت بانتاج سيارات

2019/08/05 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت بيانات لوزارة الصناعة والتجارة الايرانية عن تسجيل انتاج شركة "ايران خودرو" و"سايبا" اكثر من ربع مليون سيارة (254 الفا و550 وحدة) خلال فترة 21 آذار حتى 22 تموز 2019.

وأوضحت بيانات الوزارة ان انتاج شركة "ايران خودرو" بلغ 119 الفا و758 سيارة بانخفاض 35 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.

وأضافت أن انتاج شركة "سايبا" سجل 134 الفا و792 سيارة من مختلف الطرازات بهبوط 32.5 بالمئة عن العام السابق.

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