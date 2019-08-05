2019/08/05 | 15:26

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المرعيد: ما يجري بتظاهرات سهل نينوى قد يؤدي بالامور لمنزلق خطير

يتبع ......

بغداد اليوم - نينوى

اوضح النائب عن نينوى قصي عباس، الاثنين 5 اب 2019، ملابسات ما حدث مع الجيش في سهل نينوى من قبل من اسماهم بالمحسوبين على المتظاهرين الذي خرجوا رفضاً لقرار الحكومة سحب اللواء 30 من المحافظة.

وقال عباس في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) ا

بغداد اليوم - بغداد

أدى نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر فرهود اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمناسبة ‏تسنمه منصب نائب رئيس الادعاء العام‎.‎

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "م

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر امني، الإثنين، 05 آب، 2019، بأن متظاهرين رافضين لسحب اللواء 30، أقدموا على رشق سيارات الجيش بالحجارة واجبروها على الانسحاب من سيطرة بازوايا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين الرافضين لسحب اللواء 30، م

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