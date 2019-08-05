2019/08/05 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 90 في المئة من قاذفات “بي-1 بي لانسر” الأمريكية لا يمكنها تنفيذ المهام القتالية.على وجه الخصوص، من بين 61 قاذفة تخدم الولايات المتحدة ، هناك ست قاذفات فقط عاملة.في الوقت نفسه، هناك 15 آخرى في مرحلة الصيانة، أما الـ 40 الباقية فهم في حالة يتعذر الوصول إليها لأسباب أخرى، بحسب صحيفة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 90 % من قاذفات “بي-1” الأمريكية غير صالحة للقتال النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 90 % من قاذفات “بي-1” الأمريكية غير صالحة للقتال) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 90 % من قاذفات “بي-1” الأمريكية غير صالحة للقتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).