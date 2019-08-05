2019/08/05 | 15:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكثر من 90 في المئة من قاذفات “بي-1 بي لانسر” الأمريكية لا يمكنها تنفيذ المهام القتالية.
على وجه الخصوص، من بين 61 قاذفة تخدم الولايات المتحدة ، هناك ست قاذفات فقط عاملة.
في الوقت نفسه، هناك 15 آخرى في مرحلة الصيانة، أما الـ 40 الباقية فهم في حالة يتعذر الوصول إليها لأسباب أخرى، بحسب صحيفة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 90 % من قاذفات “بي-1” الأمريكية غير صالحة للقتال) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
على وجه الخصوص، من بين 61 قاذفة تخدم الولايات المتحدة ، هناك ست قاذفات فقط عاملة.
في الوقت نفسه، هناك 15 آخرى في مرحلة الصيانة، أما الـ 40 الباقية فهم في حالة يتعذر الوصول إليها لأسباب أخرى، بحسب صحيفة …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 90 % من قاذفات “بي-1” الأمريكية غير صالحة للقتال النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 90 % من قاذفات “بي-1” الأمريكية غير صالحة للقتال) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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