القضاء الاعلى يعلن توقيف 13 متهماً بقضية مركز القناة

2019/08/05 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية قضية مركز شرطة القناة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية وأصدرت أمراً بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهماً بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحقه"، منوهاً بأن "أغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أكدت أن المتهمين الهاربين ألقي القبض على ستة منهم فيما ما يزال 8 آخرين هاربين أصدرت المحكمة اوامر قبض بحقهم فضلاً عن تعميمها"، مشيراً الى أن 15 موقوفاً هربوا، أمس الأول السبت (3 آب 2019)، من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

وفي ذات السياق أمر وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية.انتهى/س

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