الفتلاوي: الفائض المالي للأعوام السابقة سيخفض عجز موازنة 2020

2019/08/05 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بين عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل الفتلاوي، الاثنين، أن الفائض المالي لموازنات الأعوام السابقة سيخفض العجز المالي بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى دون الـ30 تريليون دينار.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “عجز موازنة 2020 الذي قدرة ب72 تريليون دينار حصل باعتماد سعر البرميل بـ56 دولار”، لافتا إلى […]

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