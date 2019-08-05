البرلمان يحدد بداية السنة التشريعية الثانية في الثالث من شهر أيلول المقبل

2019/08/05 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مجلس النواب يوم الثالث من شهر أيلول المقبل، موعداً لبدء السنة التشريعية الثانية من عمر البرلمان.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد في تصريح، إن السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على عشرين قانوناً، وإنهاء القراءة الثانية لخمسة عشر قانونا، مبينا أن عدد القوانين التي وصلت من الحكومة بلغ ثلاثة وثمانين قانوناً.

وأشار حامد، إلى أن عدد الاستضافات في اللجان النيابية خلال السنة التشريعية الأولى بلغت ثلاثمئة وثمانٍ وسبعين استضافة، إذ أن السنة التشريعية الاولى شهدت عقد خمس وستين جلسة برلمانية، تمت الإجابة خلالها على ثلاثة واربعين سؤالا موجها الى البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في وقت سابق نهاية الفصل التشريعي الثاني بعد تمديده لمدة شهر.

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