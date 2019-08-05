عبطان: قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر وهذا لا يعني انفصالي عن تيار الحكمة

2019/08/05 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القيادي في تيار الحكمة وزير الرياضة والشباب السابق، عبد الحسين عبطان، اليوم الاثنين، الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر، مؤكدا عدم انفصاله عن تيار الحكمة.

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