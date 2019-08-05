مجلس القضاء الأعلى يوضح قرار ترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج القضاء

2019/08/05 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن ما يثيره البعض من تفسير غير صحيح بخصوص قرار مجلس القضاء بترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج مجلس القضاء الاعلى يستوجب التوضيح.

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