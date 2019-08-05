2019/08/05 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس صالح يقيم احتفالية تكريم للطلبة المتفوقين ويؤكد تمسك العراقيين بالتفوق والإبداع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/05 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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