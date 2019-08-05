عبطان : قررت الأبتعاد عن السياسة وهذا لايعني انفصالي من الحكمة

2019/08/05 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن وزير الشباب والرياضة والنائب السابق عبد الحسين عبطان، اليوم الاثنين، أنه قرر الابتعاد عن السياسة في الوقت الحالي، مبدياً “أسفه الشديد” لأن الأمور “تسوء يوماً بعد يوم”.وقال عبطان في بيان تلقت /SNG/نسخة منه: “تداول في مواقع التواصل الاجتماعي خبر انسحابي من تيار الحكمة، والصحيح هو عدم قناعتي بمخرجات الحراك السياسي بشكل عام”....

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